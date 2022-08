IMSS publicará decreto para creación de Organismo Público Descentralizado

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, anunció que mañana, 31 de agosto, se publicará el decreto para la creación del Organismo Público Descentralizado IMSS Bienestar.

“Es la evolución del programa IMSS Bienestar ahora a un órgano público que podrá tener muchas más capacidades para levantar el sistema de salud, una institución no sectorizada con patrimonio propio, autonomía técnica y, lo más importante, que cuente con infraestructura, equipamiento y profesionales técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel”, explicó.

Expuso el reporte de acciones en la materia que se llevan a cabo en Nayarit, Colima y Tlaxcala, así como los resultados del diagnóstico de campo en Guerrero.

Nayarit alcanzó la cobertura del 100 por ciento en médicos especialistas gracias a las jornadas de contratación y reclutamiento, así como del apoyo del personal de Cuba. El abasto de medicamentos llega al 96 por ciento en recetas surtidas. El proceso de compra de equipo médico avanzó en 95 por ciento. En la entidad la inversión alcanza 237.2 millones de pesos.

En Tlaxcala, la cobertura de médicos especialistas es del 95 por ciento. El abasto total de medicamentos e insumos reporta 91 por ciento. El proceso de compra de equipo médico avanza con un 75 por ciento en primer nivel. Se ejerce una inversión de 157.4 millones de pesos.

Colima registra 100 por ciento de cobertura en médicos especialistas. El abasto total de medicamentos aumentó al 90 por ciento. El proceso de compra de equipo médico avanza 25 por ciento en primer nivel. Se realizan las acciones con una asignación de 130.6 millones de pesos.

En Guerrero, del 25 de julio al 12 de agosto se diagnosticaron en campo las deficiencias en materia de infraestructura, equipamiento, personal médico y abasto de medicamentos en unidades médicas. El monto de inversión para habilitar este sistema de salud es de 3 mil 851.3 millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo se comprometió a ofrecer desde el Gobierno de la Cuarta Transformación servicios de salud de primer orden en esa entidad.

“Está en estado de indefensión la gente en materia de salud; los centros de salud no tienen médicos, no hay medicinas, no hay especialistas. (…) Lo que queremos es que se tenga este servicio de primera en todo México, ese es el propósito”, agregó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...