Inai insiste que datos de obras públicas no deben ser reservados

Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) sostuvieron que las obras públicas son obligaciones de transparencias y que no existe razón alguna para que la información sobre ellas se encuentre reservada.

Durante la presentación de los resultados de “Infraestructura Abierta: Datos abiertos para transparentar la obra pública en México”, Julieta del Río, comisionada del Instituto de Transparencia, indicó que al considerar las obras como de seguridad nacional es necesario comprobar algunas cosas.

“Las obras son públicas su nombre lo dice, son obligaciones de transparencia que hay que cargar de manera trimestral en la plataforma nacional de transparencia y que no se pueden reservar ni mucho menos por un concepto de seguridad nacional si no adjuntas una prueba de daño donde compruebe esto no hay razón de ser para que la infraestructura de este país se encuentre reservada”, resaltó.

