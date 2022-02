Inai no puede transparentar ingresos y bienes de Loret de Mola

La obligación que rige al INAI es la de custodiar, proteger y garantizar la protección de datos personales de cualquier persona, así lo comentó la presidenta del Consejo Consultivo, Nuhad Ponce Kuri, “siempre y cuando sea del orden público”, resaltó.

“Hablando de un privado no es el INAI la autoridad para obtener esta información o para solicitar, el INAI no es la institución a la que haya que requerirle la información sobre un particular, no importa quién la solicite porque no está dentro del marco regulatorio”, comentó.

