INE realizó trampas y boicot en Revocación de Mandato: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Instituto Nacional Electoral cometió trampas y boicot en la consulta de revocación de mandato, al no instalar todas las casillas.

«Hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio de las casillas. En el 2018 se instalaron alrededor de 160 mil casillas y ahora fueron 57 mil casillas, un tercio», comentó.

Sin embargo, así pudieron votar 15 millones de personas, resaltó.

Acusó que el INE alejó las casillas «con el propósito de que la gente no participara», como en su pueblo natal Tepetitán, Tabasco.

«Hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo, que existe desde antes de la llegada de los españoles, es un pueblo prehispánico Tepetitán, no instalaron casillas, la instalaron a 30 o 40 kilómetros, per la gente salió a votar a pie, en cayucos, en lanchas, a caballo, en camionetas, como pudo pero participaron», hizo saber el mandatario.

