INE y TEPJF llaman a defender democracia

En el aniversario número 69 del voto femenino y ante el inicio de la discusión de reforma electoral en el Congreso de la Unión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, llamaron a defender a la democracia, incluso, a los grupos feministas a dar una lucha más grande por la democracia, ante los intentos de desmantelar al sistema electoral.

Esto último lo comentó Córdova Vianello quien lo mencionó como el tercer reto a enfrentar para mejorar las condiciones de la participación política de las mujeres.

Córdova Vianello subrayó que “ante los intentos por desmantelar el modelo electoral y las intenciones de quienes pretenden impulsar reformas regresivas me parece que es necesario que el movimiento feminista también incorpore en su agenda la defensa global, más amplia, de la democracia, de los logros que hemos conseguido y que se apunte a cómo mejoramos lo que tenemos, no a desmantelarlo, no a las regresiones”.

Recordó que en abril próximo deberán ser designados cuatro consejeros más y no descartó que una nueva conformación del Consejo General pudiera apoyar regresiones en los avances de la participación política de las mujeres, si esas acciones no se plasman en las leyes.

En su intervención el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón apuntó que “para concluir me sumo a la convocatoria para la defensa colectiva de la democracia”.

