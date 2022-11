Inflación mantiene tendencia a la baja; registra 8.41 por ciento en octubre

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en México continúa la tendencia de descenso de la inflación general anual; en octubre bajó a 8.41 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



“Bajó poquito, lo importante es que ya hay una tendencia a la baja. (…) Energéticos lo tenemos controlado, no nos aumenta el precio de combustibles, de gasolinas, del diesel, de energía eléctrica; esto es una política que tomamos distinta a otros países”, enfatizó.



En la primera quincena del mes anterior, la inflación se redujo de 8.7 a 8.5 por ciento y en septiembre se contuvo el alza, según cifras del INEGI.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que el Gobierno de México seguirá impulsando la autosuficiencia energética y alimentaria como medidas de control inflacionario.



Al respecto, dijo, se fortalecerá la producción en el campo a partir de la entrega gratuita de fertilizantes.



“Ya vamos a entregar fertilizantes gratuitos a todos los pequeños productores del país, a 2 millones de productores, y esto va a ayudar mucho a aumentar, sobre todo, la producción de granos básicos”, resaltó.



Añadió que la federación busca las mejores alternativas en materia de fertilizantes para no afectar el ambiente ni la salud del pueblo de México.



“Estamos buscando combinar para que sean fertilizantes lo más orgánicos posible porque lo que quisiéramos es que fuesen orgánicos, pero no tenemos la cantidad suficiente. Por ejemplo, en el programa Sembrando Vida, ahí todos los fertilizantes son orgánicos, incluso tienen pequeñas fábricas”, aseveró.



“Se pone por delante la salud. Más allá de lo mercantil se tiene que cuidar la salud. Es lo que hablábamos del uso del agua, lo mismo en el caso de los fertilizantes, sobre otros agroquímicos y se tiene que ir avanzando en la elaboración de sustancias no tóxicas para enfrentar plagas”, agregó.



El programa Fertilizantes para el Bienestar, dijo, ya alcanzó la meta de este año en Chiapas, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas.



Simultáneamente la federación da seguimiento al Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) con la participación de productores y distribuidores de alimentos en aras de fortalecer la economía popular ante la compra de 24 insumos de la canasta básica por un monto de mil 39 pesos.



“Vamos a mantener la canasta y vamos a la apertura de alimentos que se puedan conseguir a mejor precio, es decir, quitar aranceles para importación. Va poco a poco, pero es lento el proceso porque hay muchas resistencias, pero nosotros somos muy perseverantes”, expresó.



Reconoció la colaboración de las empresas que cumplen con los convenios establecidos en el Apecic, iniciativa que prioriza las necesidades de las y los consumidores.



“Nos están ayudando productores, distribuidores de tiendas departamentales. (…) Esto es lo que vamos a seguir ahora atendiendo; ya están bajando los precios de alimentos a nivel internacional. De todas maneras, vamos a seguir con estas medidas que no son de control de precio de manera obligatoria, sino a partir de acuerdos”, apuntó.

