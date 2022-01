Informa AMLO que ya son 259 escuelas cerradas por pandemia

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que hasta el momento hay 259 escuelas cerradas por el aumento de contagios.

El mandatario espera que continúen las clases presenciales.

Cuando se le preguntó sobre la deserción escolar, el presidente dijo que por la pandemia hay estudiantes que no han asistido a clases, por lo que pidió a los padres de familia que lleven a sus hijos a clases si no tienen síntomas

Recordó que en las escuelas se lleva a cabo un protocolo de salud para prevenir contagios.

Señaló que aunque los opositores no querían que se regresara a clases presenciales, en su momento se hizo, pues de otro modo, eso significaría una atraso con los niños encerrados, sometidos a los aparatos electrónicos con contenidos tóxicos y promotores de violencia.

Indicó que “la escuela no solo es donde se enseña, es más que eso, la educación se adquiere a partir de la convivencia con otros alumnos, con los maestros, es socializar los problemas, que no se puede sustituir con un aparato y por esa campaña que se hizo de forma respetuosa, siempre fue voluntaria, no se impuso nada para tener clases presenciales”.

