Iniciará IMSS Sistema de Bancos de Sangre en siete hospitales del Valle de México

A partir del próximo lunes 17 de enero del 2022El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que aplicará el Sistema de Banco de Sangre en siete unidades médicas ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México, para ello se avanza en la capacitación del personal de salud que administrará este aplicativo, informaron autoridades de la institución.

En sesión virtual, Isaac Mejía Montes de Oca, jefe de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud, indicó que esta herramienta digital desplegará sus servicios en el Hospital de Gineco-Obstetricia con Unidad de Medicina Familia (HGO/UMF) No. 60 Tlalnepantla; Hospital General de Regional (HGR) No. 200 Tecámac; Hospital General de Zona (HGZ) No. 197 Texcoco; HGZ No. 68 Tulpetlac; HGZ No. 71 Chalco; HGZ No. 98 Coacalco, en el Estado de México; y HGR No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro” en la Ciudad de México.

