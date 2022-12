Inicio disputa de espacios en CdMx, para romerías de fin de año

La negativa de permiso para instalarse en las romerías de las fechas decembrinas por parte de la autoridad de vía pública de la Alcaldía Venustiano Carranza, a pesar de haber pagado los derechos correspondientes, denunció la lideresa del “Frente Unificador de Comercio de la República Mexicana, Guadalupe Duarte”, Sandra Duarte, en conferencia de prensa, la lideresa de más de 800 agremiados, anunció que presentará denuncia contra quien resulte responsable, dado que “desde el pasado 7 de noviembre de este año metimos la solicitud para las romerías decembrinas” y a pesar de que son cinco días hábiles para que nos responda la autoridad, esto no ha sucedido y por el contrario, dijo: “He recibido amenazas de que me cuide, de que ya me tienen la cama bien tendida, de que van a catear mi casa y de que tienen intervenido mi teléfono”, denunció.

Mencionó que interpuso una denuncia en contra del subdirector de gobierno en la delegación Venustiano Carranza ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, con fecha 29 de noviembre de 2022, con el juicio TJ/I-85801/2022 y número de folio 164887, por la no respuesta a su solicitud para la romería decembrina que inicia el próximo 13 de diciembre.

Refirió que, a pesar de haber sido recibidos y atendidos por la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y haberles dicho que le daría seguimiento e instrucciones para que se les diera la atención, no ha pasado nada hasta el momento.

Ante esta situación pidió la intervención del Congreso de la Ciudad de México, dado que dijo que se trata de madres solteras, personas de la tercera edad, que lo único que buscan es el respeto a su derecho a trabajar, porque de estos espacios de vendimia dependen más de 220 familias.

Señaló al subdirector de Gobierno de la Alcaldía Venustiano Carranza, Héctor Israel Rodríguez Hernández, es quien ha otorgado los permisos a otras organizaciones de comerciantes, que no tienen la antigüedad ni antecedentes de participar en dichas romerías, con el fin de desplazar al Frente Unificador “Guadalupe Duarte”.

“Hay intereses por parte de funcionarios de quererlos quitar. Son tiempos electorales y ven a los ambulantes como botín político…porque los comerciantes en sí somos quienes los apoyamos…ellos lo que quieren es desplazarnos por gente afines a ellos”, aseveró, la lideresa Sandra Duarte comentó que también se ha reunido con Dunia Ludlow, autoridad del Centro Histórico, quien les dijo que iba a intervenir, pero hasta el momento no ha pasado nada.

