Instaló PJC-DMX Centros de Acopio para damnificados de Turquía y Siria

***Así lo instruyó el presidente del órgano judicial capitalino, magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez, instaló centros de acopio de víveres, medicina y ropa para los millones de damnificados de los sismos que recientemente devastaron a Turquía y Siria, al dar a conocer esta acción institucional y convocar a la participación de la comunidad judicial y público en general, el magistrado enfatizó que la reciprocidad es un lenguaje superior con el cosmos. “Si sabemos agradecer lo que hemos recibido y devolverlo en forma y especie, en realidad estamos en sintonía con el universo y las fuerzas que lo rigen, y hoy, el destino nos llama a la reciprocidad”, planteó. Guerra Álvarez dijo la instalación de centros de acopio en el PJCDMX es un esfuerzo coordinado con diversas instituciones para recabar víveres, medicina y ropa para millones de damnificados, y pidió a aquellos que se solidaricen a verificar la caducidad y el digno estado de la ropa que aporten a esta noble causa. Sedes del PJCDMX donde se podrán hacer donaciones, en horario de 9 a 15 horas, son: Patriotismo no. 230, colonia San Pedro de los Pinos (planta baja, área de anexo), Ciudad Judicial, Niños Héroes 150, colonia Doctores (planta baja, esquina con Dr. Velazco), Edificio Clementina Gil de Lester, avenida Juárez 8, Centro Histórico (andador independencia), Edificio de Río Lerma no. 62, colonia Cuauhtémoc (piso 8, área de terraza), Edificio de Sullivan, James E. Sullivan, no. 133, colonia San Rafael (piso 10, área de intendencia). Reclusorio Norte, Jaime Nunó no. 204, colonia Cuautepec Barrio Bajo (explanada del edificio antiguo), Reclusorio Sur, Javier Piñas y Palacios esquina Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa (edificio de oralidad primer nivel, área de jueces), Reclusorio Oriente, Reforma no. 50, colonia San Lorenzo Tezonco (edificio antiguo, cuerpo A, sótano antiguo área de comedor), Reclusorio Santa Martha Acatitla, Ermita Iztapalapa, no. 4037, colonia Santa Martha Acatitla (sala de usos múltiples, edificio antiguo primer piso. Fray Servando, Fray Servando no. 32, colonia Centro (planta baja, área posterior, sobre calle Tizapán).

