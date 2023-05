Internos del Reclusorio norte denunciaron a Aldo Bruno Aragón, les cobra 500 mil pesos por protección

***Dicho director ejecutivo de seguridad penitenciaría es un Cáncer, que se tiene que extirpar; familiares de internos.

Si alguien creyó o pensó que la corrupción en los penales de la capital iba a terminar debido a que la supervisión y dirección la llevaría el titular de la Secretario de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch está totalmente equivocado, lo anterior fue señalado, por un grupo de reos quienes son continuamente extorsionados por parte de Aldo Bruno Aragón Sánchez, Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria quien mueve sus tentáculos por todo el sistema carcelario de la capital, asì lo denunciaron familiares de los internos. Sobre Aldo Bruno Aragón, el interno de nombre José Antonio Uribe Barriga pide al “Jefe” Omar García Harfuch que, cesen las extorsiones por parte de este funcionario penitenciario “quien nos amenaza en cuanto a que, si no le damos la cuota no habrá protección para uno y mucho menos beneficios pues nos pide 500 mil pesos, sólo que no tenemos nada de eso debido a que tampoco tenemos dinero y hay que pedírselo a la familia para que no nos golpeen custodios y reos que se identifican con él, pero nunca en mi vida he visto tal cantidad de dinero es mucha lana”. Ante esa situación, los inconformes solicitan la destitución de dicho funcionario “pues representa un cáncer para el sistema penitenciario ya que Aragón Sánchez se siente amo y señor de los reclusorios, por lo que nos chantajea y amenaza”.

Cabe señalar que la Población penitenciaria es de 25 mil 520 personas privadas de su libertad hasta el 03 de marzo de este año, de ese universo 6595 corresponden al Reclusorio Norte, cuando dicho centro tiene la capacidad de albergar a 6519 individuos es decir que sólo hay una sobrepoblación de 76 sujetos más.

