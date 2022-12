Investigadoras de la UAEMéx definen estrategias para reactivar economía regional tras pandemia

Con la finalidad de definir estrategias que contribuyan a la reactivación de la economía local, investigadoras del Centro Universitario Valle de Teotihuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) desarrollan el trabajo de investigación “Estrategias para implementar la economía regional en la zona de Teotihuacán”.

La catedrática e investigadora de este espacio universitario, Blanca Estela Hernández Bonilla, y líder del Cuerpo Académico “Administración Contable y Financiera”, indicó que después del confinamiento sanitario por la pandemia de COVID-19 las pequeñas y medianas empresas enfrentan diversos obstáculos para salir adelante.

Visitamos, detalló, a las pequeñas y medianas empresas de la zona turística de Teotihuacán para realizar entrevistas y encuestas y determinar de qué forma afectó la pandemia su dinámica.

Sostuvo que a partir del análisis de los resultados determinarán las estrategias a implementar para que recobren su dinámica y puedan volver a contratar a personas de la región, que se reactive la economía. “Queremos contribuir con ellas desde la universidad y, a través de estos trabajos de investigación, ver de qué forma podemos ayudarles”, dijo.

Hernández Bonilla destacó que, de acuerdo con los primeros resultados del trabajo de investigación, en el que también participan estudiantes, es posible determinar que no todas las empresas se vieron afectadas.

“Hay empresas como Mercado Libre o las que comercializan productos de limpieza y tecnología, las propias farmacéuticas, que tuvieron ventas que no esperaban”, dijo.

Sin embargo, afirmó, la mayoría de empresas pequeñas no supieron qué hacer; incluso, algunas que comercializaban productos de limpieza no tuvieron éxito ante el incremento de ventas, debido a que no tenían comunicación con sus clientes a través de medios electrónicos, que tomaron un papel sumamente importante.

La pandemia, consideró, dejó muchas enseñanzas con respecto a la capacitación sobre la comercialización de los productos en internet y redes sociales en general.

Finalmente, Blanca Estela Hernández Bonilla enfatizó que dentro de este trabajo cobra especial atención el sector turismo, sumamente importante en el desarrollo regional del Valle de Teotihuacán.

