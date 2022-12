Javier Duarte amenaza a abogado penalista en Twitter por hablar de ex esposa

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, no se anduvo por las ramas y lanzó amenazas en contra de un abogado quien horas antes había declarado que, en abril del 2023, Karime Macías, ex esposa del político preso, sería extraditada de Inglaterra.

La respuesta amenazante llegó de inmediato, pues a través de su cuenta de Twitter, Javier Duarte, preso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, y vinculado por el delito de desaparición forzada, llamó “maricón” y “abogado discapacitado” que pretende erigirse como vocero de la Fiscalía de Veracruz.

“Respuesta al abogado discapacitado que torpemente pretende erigirse como vocero de la fiscalía Veracruzana: Si quieres tener tus cinco minutos de fama, métete conmigo y no seas maricón, deja de molestar a una mujer indefensa”, advirtió el ex gobernador sin mencionar el nombre del abogado.

