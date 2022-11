Javier Navarro teme perder cargo por juicio político

Luego de que la Comisión Jurisdiccional acordó admitir parcialmente a trámite el incidente sobre Nulidad de Notificación y lo citó nuevamente a comparecer para enjuiciarlo, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, declaró que su cargo está en riesgo si los diputados locales no actúan conforme a derecho.

“Mi cargo está en riesgo si los diputados no actúan correctamente, este juicio lo quieren resolver de manera política y no jurídica. Hay declaraciones muy fuertes de parte de Carlos De La Fuente (coordinador del PAN) donde dice que quiere mi cabeza y tengo hasta su grabación y si quieres te la pongo donde dice que quiere mi cabeza y que me van a quitar del puesto”, dijo Navarro con sobrada preocupación.

