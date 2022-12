JB Rapper, rap verde y dorado desde el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl

Juan Baltazar Bautista, estudiante del quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Transportes en el Centro Universitario Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de México, es JB Rapper. Dio sus primeros pasos en la industria musical en 2016 y hoy es productor y compositor de sus canciones y tiene su propio sello, Doble B Records.

“En mi familia no hay músicos; sin embargo, era un niño que soñaba con un día ser rapero y hoy he cumplido ese sueño. Mi siguiente sueño por cumplir es graduarme, enfocarme en la logística en transporte marítimo y trabajar en una aduana o un puerto y siempre seguir haciendo mi música, mi rap, tener mi propio estudio de grabación”, declaró el joven nativo del municipio de Chimalhuacán.

Mis padres, abundó, son originarios del estado de Hidalgo y ambos se dedican al comercio. Además, tengo un hermano, Ingeniero en Sistemas egresado de la UAEMéx, y una hermana, Contadora egresada del IPN.

Cuando salí de la prepa, relató, empecé a estudiar en una universidad tecnológica, pero no me gustó la carrera ni el ambiente, así que dejé de estudiar, empecé a trabajar y seguí haciendo música.

“Hubo un año que dejé la música porque la computadora con la que producía se descompuso y perdí muchos instrumentales y me dio un bajón emocional, pero la retomé. Además, en una exposición de carreras conocí lo que ofrece el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl e Ingeniería en Transportes, así que investigué de qué se trataba y en qué ámbito se desempeñaban laboralmente sus egresados”, dijo.

Finalmente, precisó, retomé mis estudios de licenciatura en el periodo 2020B, en la pandemia. Los primeros tres semestres fueron en línea y a partir del cuarto ya en la modalidad presencial.

En la música, puntualizó, trato de aplicar los conocimientos de mi carrera; por ejemplo, administro mis tiempos, analizo mis datos para saber en qué fechas puedo lanzar una canción y a cuánto público puedo llegar. “Me siento orgulloso porque estudio una carrera universitaria y hago mi música”, dijo.

El joven de 22 años refirió que “desde el preescolar, cuando me preguntaban qué quería ser de grande siempre decía que quería ser rapero. Ya en la adolescencia, compraba discos en los tianguis y, por fin, en 2016, en la prepa, empecé a escribir; incluso, dos amigos me apoyaron para grabarme y subir mi música a YouTube”.

Entonces, abundó, trabajaba en las mañanas y estudiaba en la tarde, lo que le permitió comprar un micrófono USB de condensador, empezar a grabarse y hacer sus instrumentales. “Grabo en mi casa, no tengo un estudio, pero a la fecha cuento con un total de nueve canciones y el próximo 4 de noviembre se lanza una más”.

Hoy, el universitario distribuye su música en casi 40 plataformas digitales, entre ellas, Spotify, Amazon Music, Apple Music, Tidal y YouTube. “Sin embargo, la que más me ha resultado es Spotify, que es donde más reproducciones tengo. Además, juntando las reproducciones en todas las plataformas, llegué a más de un millón, lo cual para mí es muy satisfactorio, sobre todo, porque de las regalías he podido pagar mis colegiaturas y útiles escolares, aunque también cuento con el apoyo de mis padres y de la propia institución, a través de becas”.

Juan Baltazar Bautista se inscribió al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y a la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). Ahora está a la espera de la credencial que lo avale como maestro compositor.

El pasado 18 de octubre, en el Teatro “Los Jaguares” de la Autónoma mexiquense, en la ciudad de Toluca, presentó “Verde y Dorado”, canción escrita y producida con motivo del 15 aniversario del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl y en la que hace referencia a momentos históricos del municipio y a las cinco licenciaturas que la UAEMéx ofrece en este espacio académico.

“Nunca me había presentado en un espacio como este y fue muy emocionante presentar esta canción que hice para poner en alto el nombre de la UAEMéx y el del Centro Universitario. Contamos ya con el master de la canción y con ayuda de otro alumno del Centro, preparamos un video para subirlo a redes sociales”.

