Krauze advierte que ataques de AMLO pueden hacer que, maten a opositores

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El historiador Enrique Krauze advirtió que los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pueden hacer que maten a sus opositores, incluyendo periodistas, intelectuales y políticos a quienes critica día a día en La Mañanera, en su columna publicada en The Washington Post, Krauze acusó a AMLO de aspirar a ser un “gobernante absoluto”, pues a menudo denuncia públicamente a sus adversarios en sus conferencias matutinas, donde incluso exhibe sus nombres completos y otros datos personales. “Está furioso con sus críticos, casi todos periodistas, escritores e intelectuales. Regularmente hace declaraciones públicas denunciándolos, y no duda en dar los nombres completos de las personas, en declaraciones que fácilmente podrían ser ‘malinterpretadas’. Lo ha hecho innumerables veces, ante una audiencia de millones”, señaló el historiador. Krauze comentó que los discursos de López Obrador “están plagados de ataques ad hominen“, es decir, que no duda en insultar para desacreditar a sus opositores, tanto así que el escritor Gabriel Zaid llegó a compilar una lista de hasta 80 insultos que el presidente profería contra adversarios hace cinco años.

