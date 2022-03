La justicia federal se impondrá al autoritarismo, afirma Ricardo Monreal sobre caso de Del Río Virgen

Monreal Ávila señaló que todos los elementos y argumentos que han surgido a lo largo del proceso ocasionarían que cualquier juez o fiscal corrigiera el rumbo de la investigación, pero a pesar de que jurídicamente el caso carece de sustento, se prevé que su proceso se alargue. Lo anterior, en caso de que la Fiscalía solvente las deficiencias de su recurso de revisión, lo que preocupa sobremanera, dadas las intervenciones públicas del gobernador Cuitláhuac García. El 9 de marzo, el juez de distrito concedió el amparo a José Manuel del Río y señaló que los 11 datos de prueba que fueron presentados por el juez de control, Francisco Reyes Contreras, en su conjunto, no representaban fundamento alguno para poder vincularlo a los hechos que se le imputan. Por ello, ordenó que se dictara un nuevo acto de no vinculación a proceso en un plazo que no excediera los 10 días hábiles, durante los cuales el juez de control debería llamarlo a audiencia y otorgarle su libertad de manera inmediata.

Como era de esperarse, continuó el senador, la Fiscalía General del Estado de Veracruz impugnó el amparo, mediante el recurso de revisión en contra, oficializado el 25 de marzo de este año. Ricardo Monreal reconoció que la Fiscalía está en su legítimo derecho de presentar este recurso de revisión, pero también se trata de un acto para intentar frenar lo inminente y ocultar que el proceso fue llevado a cabo de manera irregular. «La impugnación implica que el proceso ahora tendrá que ser llevado a un tribunal colegiado de circuito, lo cual podría extenderse hasta tres meses. » El senador destacó que las resistencias para que la justicia prevalezca y las fallas en el proceso en contra de José Manuel del Río Virgen son claras, pero también son materia de la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a su titular, publicada el 24 de marzo de este año.

Pero, sobre todo, «que el proceso, más que obedecer a la búsqueda de la justicia es el resultado de las consignas de un gobernador que utiliza a su antojo las instituciones judiciales del estado, en detrimento no solamente de ellas mismas, sino de la sociedad veracruzana en su conjunto». Por lo que respecta al proceso judicial en contra de José Manuel del Río Virgen, el amparo otorgado mediante sentencia de 9 de marzo de año en curso continúa vigente, sin embargo, está condicionado a que se resuelvan los recursos de revisión interpuestos por las fiscalias y la viuda del occiso. Esta petición fue negada en audiencia llevada a cabo el 29 de marzo, debido a que aún se encuentran pendientes de revisión los recursos presentados por los otros interesados. Esta negativa no modifica el amparo otorgado el 9 de marzo.

La causa de la negativa es porque aún hay recursos de revisión pendientes por resolver.

