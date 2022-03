La mayoría de la gente está a favor del Tren Maya, afirma presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la mayoría de la población, principalmente de la región sureste, está a favor del Tren Maya.

En conferencia de prensa matutina y en sus redes sociales, el mandatario presentó un video en el que ejidatarios del Ejido Jacinto Pat en Tulum, Quintana Roo, se manifiestan a favor de la obra y aseguran que no dañará los cenotes de la zona.

En su testimonio confirman que dieron su aprobación tras el proceso de diálogo y mesas de trabajo con las autoridades federales durante dos meses.

“Miren la defensa de la gente al Tren Maya. Me llena de orgullo saber que nos queremos y compartimos los mismos sentimientos. Somos hermanos”, expresó el jefe del Ejecutivo.

Sostuvo que, además del apoyo de los habitantes de las zonas aledañas “se tienen todos los permisos de impacto ambiental y no solo son los permisos también es una convicción. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales. (…) Yo me crie en el campo; yo sé lo que significa proteger la naturaleza”.

Reiteró que en toda la ruta se están cultivando 200 mil hectáreas de árboles y a través de Sembrando Vida se invierten mil 500 millones de dólares al año en la reforestación del país con árboles frutales y maderables, una acción “sin precedentes”.

En el diálogo con representantes de los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo expresó su intención de nombrar Felipe Carrillo Puerto el aeropuerto de Tulum.

“Defendió a los mayas en contra de los aristócratas hacendados de esa época, porque todo ese pensamiento conservador es el que alimenta a nuestros opositores, a los que no quieren la transformación. Entonces va a haber Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto (…) en el municipio de Felipe Carrillo Puerto”, apuntó.

