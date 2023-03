Leyes pueden impedir las arbitrariedades, del poder: ministra Norma Piña

Por Raúl Ruiz/Reportero.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, dijo que, si no conocemos las atribuciones y límites de las instituciones públicas, “cómo podemos hacer valer la función de contrapesos para los que fueron diseñados, si no conocemos la importancia y valor de nuestras leyes para la impartición de justicia, cómo podemos impedir las arbitrariedades del poder”. Durante la presentación del nuevo director del canal del Poder Judicial Federal “Justicia TV”, la ministra presidenta reconoció que las instituciones públicas no han brindado suficiente información, completa y cabal que permita gestionar la dignidad y la autonomía como herramientas de libertad para nuestra vida y para nuestra propia conciencia. Piña Hernández destacó que la información y el conocimiento son valores públicos indiscutibles para hacer de la democracia, “lo que señala el artículo tercero constitucional; un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro país”. Indicó que, como uno de los tres poderes del Estado mexicano, el Poder Judicial Federal tiene la obligación inexcusable de brindar a las personas y a las comunidades mexicanas contenidos que permitan acceder a información valiosa para su vida oportuna de calidad para la toma de decisiones políticas y personales. “Tenemos la obligación como institución de aportar información sin sesgos ideológicos, sin discriminación, y como lo señalé, con un alto sentido pedagógico; solo así sabremos exigir nuestros derechos, todo ello sin dejar de lado que esta información sea culturalmente adecuada”.

