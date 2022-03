Libre agresor de maestra de la UAEMex

El pasado abril del 2021, mientras una maestra de inglés de la Escuela Preparatoria Plantel «Dr. Angel María Garibay» de la Universidad Autónoma del Estado de México daba clases en línea, su pareja interrumpió el video y la agredió.

A casi un año de este evento, ayer el Poder Judicial del Edomex, informó que la maestra y su pareja, Octavio «N», optaron por un mecanismo de solución.

No acercarse al domicilio laboral y al particular de la víctima, abstenerse de comunicarse con ella, no consumir bebidas alcohólicas y someterse a tratamiento psicológico y disculparse públicamente con la víctima son algunas de las condiciones impuestas a Octavio «N».

