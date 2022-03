LIGA MX: se cancela la jornada 9 tras incidente en el Querétaro-Atlas

Es oficial. La Liga MX informó que se cancela la jornada 9 tras el incidente del partido entre Querétaro y Atlas. No solo en la división varonil, tanto la competencia en la Liga MX femenil como la Liga de Expansión se verán detenidas. Así se confirma uno de los días más oscuros en el futbol mexicano.

Los aficionados de Querétaro y Atlas tuvieron que meterse a la cancha para protegerse de la violencia de las gradas. Las barras de ambos clubes se enfrascaron en peleas que terminaron en múltiples tragedias. Hasta el momento, la Coordinación de Protección Civil de Querétaro informó de 22 lesionados, dos de gravedad y ningún fallecido. Sin embargo, hay reportes que contradicen estas cifras.

El partido fue cancelado. Los equipos tuvieron que encerrarse en los vestidores por su seguridad. Varios aficionados de Atlas no abandonaron el Estadio Corregidora hasta que fue seguro… A pesar de la situación, los partidos de Monterrey vs América, Cruz Azul vs Puebla y Chivas vs Santos sí se jugaron.

La Asociación Mexicana de Futbolistas solicitó la cancelación de la jornada 9 tras los hechos del partido de Querétaro. Asimismo varias personalidades del deporte opinaron lo mismo en redes sociales. De igual manera, la misma Liga MX dictaminó que no se jugarán el resto de los partidos correspondientes a la fecha 9.