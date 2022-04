Llaman a aplicarse vacuna de refuerzo

En conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, anunció que durante abril se implementará un operativo especial de aplicación de refuerzos para alcanzar altas coberturas de la tercera dosis. Esta acción se llevará a cabo en colaboración con autoridades de las entidades federativas. Llamó a todas las personas pendientes de recibir el refuerzo a que acudan por él lo más pronto posible.

“Seguir insistiendo en que se apliquen los refuerzos, que las personas no se confíen. (…) Desde luego no queremos que regrese el COVID, pero si esto ocurriera, las personas no inmunizadas completamente, incluidos los refuerzos, podrían estar todavía en riesgo de tener enfermedad de importancia. No hay que perder la oportunidad de hacerlo ahora”, enfatizó.

Actualmente se han aplicado la tercera dosis —o la segunda en el caso de quienes recibieron vacunas de una sola dosis— el 75 por ciento de las personas adultas de 60 años y más; el 52 por ciento de las personas de 40 a 59 años y el 47 por ciento de la población de 18 a 39 años.

La cobertura de vacunación de esquemas primarios llegó a su punto máximo; 90 por ciento de la población mayor de 18 años, 85 millones 631 mil 530 personas, lo ha completado. En la población de niñas, niños y adolescentes de 14 a 17 años el avance es del 54 por ciento.

Puntualizó que las Brigadas Correcaminos continúan con las jornadas de vacunación en las comunidades más alejadas y trabajan en convencer a la población de los beneficios de las vacunas ante el COVID-19.

