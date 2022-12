Mamá de Sofi y Esme exigió presentación de servidores públicos por muerte de ambas

Por Raúl Ruiz/Reportero.

María Elvira Canchola Montoya, mamá de “Sofi” y “Esme”, las dos jóvenes que murieron al caer en una coladera destapada en la alcaldía Iztacalco, exigió a la Fiscal Ernestina Godoy, que se dé con el responsable o responsables de vigilar y verificar que esos espacios estuvieran en óptimas condiciones, pidió que la sanción no se reduzca sólo a la empresa encargada del mantenimiento de esa infraestructura, pues hay personas involucradas, que debieron firmar los permiso o estar pendientes de que el mantenimiento se cumpliera. Rechazó la versión de la Fiscal Godoy, en el sentido de que sólo se podrá sancionar a la empresa encargada del mantenimiento de dichas coladeras, y no a una persona física, ya que esto borraría de un plumazo la responsabilidad de autoridades, que también deben velar y estar al tanto para prevenir este tipo de tragedias, recientemente María Elvira Canchola Montoya sostuvo una reunión con la titular de la Fiscalía General de Justicia para abordar el tema y la integración de la carpeta de investigación, la mamá de Esmeralda y Sofía aclaró que no es su intención obtener una reparación económica, puesto que eso no devolverá la vida a sus hijas, de 16 y 23 años, y en memoria de ellas pidió que se busque y sancione a la persona física que causó la muerte de ambas.

