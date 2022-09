Manuel “Chacho” Medina dictó conferencia sobre F1 en la UAEMéx

El arquitecto Manuel Medina Ortíz, quien forma parte del Comité Organizador del Gran Premio de México y que en 1986 realizó el trazado de la pista del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, ofreció una conferencia a la comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), donde destacó el papel que pilotos mexicanos han jugado en la Fórmula 1.

El también encargado de relaciones públicas del piloto Héctor Alonso Rabaque impartió la conferencia titulada “Diseño de Fórmula 1 aplicado a vehículos comerciales”, en la que explicó el diseño y evolución de los automotores utilizados en este tipo de competencias.

“Los autos de Fórmula 1 son los que están diseñados y construidos especialmente para carreras, con las llantas descubiertas y con un solo asiento. Si alguien dice fórmula Mustang no está hablando bien. Sí hay de carreras y competitivos, pero no tiene un solo asiento, no tienen las llantas descubiertas. Es el diseño que todos conocemos que tiene de atractivo el vehículo”, apuntó.

Ante alumnos de la Autónoma Mexiquense explicó que debido al desarrollo tecnológico y la alta velocidad que alcanzaron los automotores de F1 en la década de los 90, la Federación Internacional de Automovilismo comenzó a regular algunos estatutos, con el objetivo de que se tuviera una mayor seguridad de los participantes.

“Las autoridades tuvieron que regular la seguridad y costos, de lo contrario todos estuvieran corriendo a 2000 kilómetros por hora. Era necesario que todos tuvieran las mismas condiciones, mismos motores, así como buscar fórmulas químicas que ayudaran a bajar de peso el combustible”, dijo.

Al concluir la conferencia impartida por Manuel “Chacho” Medina se tuvo una sesión de preguntas en la que los jóvenes le cuestionaron diversos temas de la Fórmula 1 y la tecnología.

