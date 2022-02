Marcela Villegas Silva actor intelectual de ataques a comunicadores, en Ceda CdMx

María Josefa Basilio Gallardo y Alfredo Castillo Melchor, dieron a conocer una lista de nefastos funcionarios que se han apoderado de la Ceda-CdMx, ya estos solo cambian de cargo.

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez/Reporteros.

Los comunicadores María Josefa Basilio Gallardo y Alfredo Castillo Melchor, luego de haber sufrido siete atentados, además del despojo de bienes y dinero en efectivo, solo por dar a conocer la corrupción en la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda CdMx), señalaron directamente como “actor intelectual”, de dichos ataques a la administradora y coordinadora de la Ceda-CdMx, Marcela Villegas Silva, a quien hacen responsable de lo que les pudiera a ellos, a sus familiares, ya que los ataques y amenazas no cesan, ante el alto riesgo de perder la vida, los denunciantes decidieron hacer público y alertar a las autoridades su temor de perder la vida, ya que están en juego intereses de miles de millones de pesos, que son desviados en dicho centro de abasto.

Luego que unomásuno, el pasado 16 de febrero publicara la nota titulada, “En Ceda CdMx amenazan de muerte a comunicadores”, el pasado 23 de febrero que personal del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensores de Derechos Humanaos y Periodistas en la Ciudad de México (MPI-CDMX), en conjunto con la Coordinación de Desarrollo y Evaluación de Medidas de Protección (CDEM, entrevistaron a los comunicadores, María Josefa Basilio y Alfredo Castillo, para evaluar el grado de riesgo que corren los informadores, al realizar su labor periodística, respuesta que les darán, de ser o no incorporados a dicho “Mecanismo”, esto en un lapso de entre 10 a 15 días, tiempo en el que quizá, ya no estemos vivos, “sentenciaron de manera irónica los afectados”.

En ese contexto los comunicadores, recalcaron que la Ceda CdMx, padece todos los días la comisión de delitos, donde prevalecen los homicidios, abandono de cuerpos, asaltos, secuestros, prostitución, venta de drogas, tráfico de armas, robo de camiones con mercancía, por lo que temen atenten contra sus vidas y las autoridades atribuyan el atentado a consecuencia de un asalto y no por su labor informativa.

Lista de nefastos funcionarios que se apoderaron de la Ceda-Cdmx

De manera categórica señalaron que en la actual administración de “Morena”, aumentaron los ataques a medios de comunicación, empezando con el ex coordinador Héctor Ulises García Nieto, quién tras bambalinas sigue manejando a la Ceda-CdMx, además de la “mafia”, integrada por Marcela Villegas Silva, actual Coordinadora General y Administradora, con su brazo derecho Lorenzo Chávez Coordinador de Seguridad Interna Protección Civil y Vialidad del F.I.CE.D.A., Javier León, ex Director del Jurídico, Hugo Gómez Partida actualmente Director Jurídico Normatividad Comercial y asuntos Jurídicos, el ex Gerente de Mercados Antonio Méndez, Raymundo Santillán, ahora Gerente de Mercados apoyado por su grupo de choque, Marisol Aguilar Gayoso jefa de Protección Civil quién dice ser servidora pública y al mismo tiempo trabaja en F.I.C.E.D.A., el Gerente de Envases Vacíos actual Julio César Hernández Manzanares, los supervisores de normatividad comercial Matilde Zárate, Martín conocido como “el gordo”, además de Sergio Ordóñez, el comandante de policía auxiliar, Mario Sánchez, en conclusión son los mismos nefastos personajes, solo cambian de cargo, concluyeron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...