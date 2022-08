Marcelo Ebrard adelanta que México no saldrá del T-MEC

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que de ninguna manera el país saldrá del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), más allá de que no se lograra llegar a un acuerdo en las consultas que se realizan actualmente respecto a las diferencias que se han suscitado entre ambos países por la política eléctrica mexicana y que esto finalmente pudiera traer como consecuencia que se perdiera el panel correspondiente.

“¿Cuál es el escenario que cabe esperar? Pues que lleguemos en los diálogos a un acuerdo y no tengamos un panel. (…) Ahora, si lo tuviésemos, de cualquier manera, México no se plantearía salir del Tratado, eso, por favor, quítenselo de la mente porque no existe, no lo vamos a hacer”, dijo el canciller.

