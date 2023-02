Marcelo Ebrard asegura que Martha Bárcena siente rencor obsesivo y es “rencorosa”

De pronto pareciera que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard podía perder las buenas maneras y explotar ante los comentarios expresados por la ex embajadora de México en Estados Unidos Martha Bárcena, en donde lo culpa de haber ocultado la decisión del Gobierno estadunidense para poner en marcha el programa de devolución de migrantes dentro del programa “Quédate en México”.

“Es el Día del Amor y la Amistad, entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta. La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría yo. Pero su gran objetivo no es la verdad, sino ver cómo me hace daño todos los días”, destacó el canciller mexicano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...