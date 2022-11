Marcelo Ebrard asegura que nunca ha  traicionado a AMLO y que nunca lo hará

Marcelo Ebrard Casaubon llegó a la alcaldía de Coyoacán para ofrecer un evento masivo ante miles de simpatizantes.

Y adelantó que si llega a la Presidencia, en 2024 habrá “continuidad con cambio”

Adelantó que de ganar las elecciones de 2024 consolidará todo lo que se ha avanzado, como el Tren Maya y la Guardia Nacional, pero agregándole cosas nuevas.

Ante miles de simpatizantes que corearon “Marcelo, Marcelo, Marcelo”, “Presidente, presidente, presidente” y “Sí se puede, sí se puede, sí se puede”, Ebrard Casaubon presumió su relación de 30 años con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que nunca lo ha traicionado y nunca lo hará.

“Yo sé cómo trabaja, yo lo admiro y lo quiero mucho, y no va a cambiar eso. Yo sé que la política es muy baja a veces, pero yo no soy así. Yo soy una gente derecha. Yo nunca le he mentido, ni lo he traicionado, ni lo haré”, señaló.

