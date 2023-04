Marcelo Ebrard, deslindado de posibles campañas presidenciables, como exige INE

No había de otra. Era sí o sí, por lo que el canciller Marcelo Ebrard Casaubon se deslindó de los mensajes con los cuales sus simpatizantes intentan realizar propaganda a su favor como aspirante presidencial para 2024, tal como lo ordenó el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Procedo a efectuar el deslinde que instruyó el INE. Las expresiones públicas de leyendas en mi favor no me han sido consultadas ni tampoco se las he solicitado a sus autores”, expresó Ebrard en un mensaje difundido en las redes sociales.

“Agrego que cada cual está en su derecho de libre expresión y no comparto las restricciones que el INE busca promover”, destacó el funcionario.

