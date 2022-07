Marcelo Ebrard exigirá apoyo de Morena si gana encuesta presidencial

El canciller Marcelo Ebrard advirtió que en caso de ganar la encuesta de Morena con la que se definirá al candidato para la sucesión presidencial en las elecciones 2024, exigirá a su partido que se le dé el apoyo necesario.

Pero por otra parte, garantizó que si no llega a ser el ganador en el proceso interno del partido, igual será respetuoso de los resultados y apoyará a quien sea el triunfador.

Y sin dudarlo dijo que respaldará a quien gane la encuesta de Morena, de la que espera sea un ejercicio transparente .

Ante ello solo aclaró que “no se vale” adoptar una postura diferente a la del respaldo a quien sea el candidato de Morena en las elecciones 2024.

“Si hay un ejercicio, tiene que ser claro, transparente, abierto y honesto y hay que respaldar a quien gane. Si gano yo, exigiré que me respalden y si no, quien gane habrá que respaldarlo, porque no se vale hacer otra cosa”

