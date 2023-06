Marcelo Ebrard inicia hoy campaña interna, en CdMx

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena para las elecciones del 2024 y ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, iniciará su campaña interna del partido con un evento en la Ciudad de México, el evento se llevará a cabo hoy lunes encabezado por el ex canciller en el Hotel Hilton Alameda, ubicado en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a las 11:30 horas, de acuerdo con su agenda. Fue el viernes pasado cuando el aspirante a candidato presidencial, Marcelo Ebrard, señaló mediante un video difundido en sus redes sociales que habrá sorpresas en el evento y que se llevará a cabo en la capital del país. “Me dieron una idea fantástica para el lunes, la van a ver, va a estar muy, muy buena, y se las debo a ustedes. Entonces, muchísimas gracias, son mis asesores de campaña, me dicen ¿Quién te asesora en la campaña? Ustedes, muchas gracias de veras, entonces, bueno, estamos muy contentos, el lunes nos vemos, sorpresas va a haber”, expuso.

