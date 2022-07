Marcelo Ebrard rechaza imposición de INE

El canciller Marcelo Ebrard no dudó en mostrar su desacuerdo ante las restricciones que el INE ha impuesto a los servidores públicos para no participar en campañas proselitistas adelantadas.

“¿Qué derechos ciudadanos tenemos los servidores públicos, acaso ya no podemos reunirnos, asistir a mítines, ni poder votar?, ¿Cuál es el fundamento de esa restricción?, no estoy en contra del INE solo estoy defendiendo mis derechos sustantivos de actuar y participar, estamos conscientes de que no podemos usar recursos públicos como lo establece la ley, pero de eso a que no tengas ni derecho a expresarte hay un abismo”, destacó el canciller.

