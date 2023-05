Marcelo Ebrard sigue en Morena: “¿Por qué me voy a ir?”

Se le nota molesto, contrariado, inconforme y un tanto a disgusto ante las postura asumida por su Partido, de cara a las encuestas que les ha solicitado para definir al candidato de Morena a las próximas elecciones presidenciales.

Por ello urge a la dirigencia de Morena a definir las fechas para la encuesta porque lo está demandando a la militancia, pero a pesar de ello el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon señaló que no se va del partido ni tiene “plan b”.

“No es Marcelo Ebrard, yo creo que si le preguntas a las y a los militantes de morena, fácilmente el 80% está a favor de eso, no es una respuesta a mi persona, es una respuesta a todos los que creemos en este movimiento. Que lo respondan, qué lo presenten, que lo aclaren y ya”, afirmó.

En ese sentido también reprochó la tardanza de Morena porque ya pasaron cinco meses de que les presentó la propuesta, en el sentido de que los presidenciables se separen del cargo y haya encuesta con una pregunta y debates.

-No, no, no ¿por qué me voy a ir? Nosotros vamos muy bien en Morena. Estoy siendo una voz de lo que me dice la gente en la calle, no es un individuo, aclaró.

