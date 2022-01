Marcha de mujeres en Washington impactará comprensión del activismo feminista: UNAM

The Women’s March o la Marcha de las Mujeres en Washington cumple este año su primer lustro, y aunque no existe una fecha específica para la movilización de 2022, parece indicar que estará enfocada a la interseccionalidad, es decir, a la lucha contra el racismo, el sexismo, la injusticia social y, en particular, por los derechos ambientales, afirma Daniela Villegas Mercado, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.

La especialista en activismos feministas destaca que la actual administración de Estados Unidos integró a su gabinete a 48 por ciento de mujeres y 52 por ciento de personas afroamericanas, latinas y otras minorías que, de acuerdo con los analistas, es un conjunto histórico que rompe con las barreras por su diversidad, al cual “no estábamos acostumbradas a ver y en cuyos discursos, estemos o no de acuerdo, existe un debate sobre aquellos grupos que por lo general no habían estado representadas”.

“En la actualidad, al interior del feminismo estadounidense existe un momento de crítica hacia esa otra acción colectiva blanca e invita a que las mujeres que tienen situaciones de mayor privilegio racial o de clase, se abran a otros tipos de presencias al interior de estos movimientos sociales”, señaló.

