Margarita Zavala rompió el silencio sobre supuesta protección de Calderón, al ‘Chapo’

La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) y esposa de del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, rompió el silencio al ser cuestionada sobre los señalamientos de una supuesta protección que brindó el exmandatario al narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y a otros grupos del Cártel de Sinaloa. Al ser cuestionada sobre los señalamientos, Margarita Zavala dijo: “Lo que tenga que suceder en ese juicio pues que suceda”. Yo creo que toda la parte de los testimonios, como quiera yo no veo, aunque esté, no ahorita. Hay que probarlo, pero bueno, pues esperaremos”, sostuvo y señaló que no opinará más sobre el tema hasta que haya terminado el juicio contra García Luna.

