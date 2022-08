Mario Delgado advierte que quienes actuaron contra Morena saldrán de bancada

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, no se anduvo por las ramas y de manera tajante lanzó la amenaza que “quienes actuaron en contra del movimiento no tienen por qué seguir” en el partido, y advirtió que no se permitirá que haya consejeros que hayan ganado a la mala.

Sin dar detalle de las denuncias hasta ahora recibidas, Delgado destacó que todos los casos documentados en video serán analizados y sancionados; sin embargo, fue categórico al aclarar que se trató de un “ejercicio cívico ejemplar” y los incidentes fueron aislados, además de cometidos por personajes externos, razón por la cual se cerraron 19 centros de votación, lo que significó el 3.4 por ciento del total.

“No son morenistas los que hicieron eso, porque es actuar en contra de Morena y eso sería darle carnita a la oposición. Hay gente que no tiene nada qué hacer en el movimiento porque va en contra de lo que dicen los propios estatutos y hacerle el juego a la derecha”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...