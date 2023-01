Mario Delgado es un traidor y un corrupto: Ricardo Mejía Berdeja

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Ricardo Mejía Berdeja, ex Sub Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, además de reiterar su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador -quien reveló en su conferencia matutina, que el ex funcionario no se despidió de él-, endureció el tono y calificó al dirigente de Morena, Mario Delgado, de “corrupto y traidor a la democracia: se ha dedicado al mercadeo de candidaturas, a tratar de colocar sus negocios, sus consultorías en los aspirantes, y cuando puede desviar la información y el curso de las cosas tergiversa, faltando a la confianza que le han depositado.” Mejìa Berdeja ya se encuentra instalado en su quinto partido político (PRI, PRD, MC, y Morena), y ahora el Partido del Trabajo (PT), bajo cuyas siglas contenderá por la gubernatura de Coahuila.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...