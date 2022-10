“Hoy tenemos un gobierno federal y un gobierno capitalino que no reprimen, no desaparecen personas, no hacen guerras, no masacran”, dijo Martí Batres

En representación de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Gobierno encabezó la ceremonia conmemorativa del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

