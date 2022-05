Mauricio Tabe, clasista y represor

***Para la alcaldía no representamos nada, ellos buscan alianzas con inversionistas, con la clase pudiente, para realizar mega proyectos, comerciantes.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Mauricio Tabe Echartea es un “Clasista y Represor”, el alcalde de Miguel Hidalgo, pretende dejarnos sin trabajar los fines de semana y no lo vamos a permitir, porque importa más la necesidad y la dignidad de los comerciantes, que han sido sostén de miles de familias además de impulsar la economía que, se ha visto afectada por la pandemia que hemos atravesado, así lo informo Juan Manuel Hernández López, presidente de la Alianza de Organizaciones Sociales, quién estuvo apoyado por la dirigente de la Asamblea de Barrios, Viviana Munguía.

Para el alcalde no representamos nada, el solo busca alianzas con inversionistas, con la clase pudiente, para realizar mega proyectos, así lo informo Hernández López, durante una manifestación realizada el día de ayer miércoles en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo, para fijar su postura y adelantaron que el fin de semana harán presencia en Polanco para protestar por dichas disposiciones.

Agrego el de la voz, no podemos aceptar condiciones, racistas, por parte de Mauricio Tabe, porque además miente, jamás las organizaciones que representan al sector firmamos algún acuerdo, no aceptamos acuerdos que lesionen la dignidad del mexicano, que defiende su territorio y su convicción, no vamos aceptar retirar nuestros espacios de trabajo, ellos ya fraguaron un plan para beneficiar a los “ricos”, con un cambio de imagen en la zona, un invento de la alcaldía Benito Juárez, mismo que no funciono.

Desde aquí les decimos a Tabe, vamos a defender nuestra ciudad y vamos a defender la alcaldía que nos arrebataron de la manera irresponsable, quiero decir a los compañeros, que la dignidad del comerciante está más fuerte que nunca y nuestra convicción será intachable para defender nuestro derecho al trabajo.

¡¡Alto a la actitud de confrontación social entre los ciudadanos!! promovida por Mauricio Tabe, al estar en contra del comercio popular, según él “los vecinos le exigen quitar a todos los comerciantes en Polanco, por tal motivo demandamos un gobierno que promueva el diálogo, la inclusión, la conciliación y el respeto, concluyó.

