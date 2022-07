Mauricio Tabe mandó golpear a comerciantes, uno convulsionó

***El único delito de los comerciantes en la alcaldía Miguel Hidalgo, es el querer trabajar, para llevar el sustento a sus hogares.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El pasado día lunes policías auxiliares, bajo las órdenes de Mauricio Tabe Echartea, alcalde en Miguel Hidalgo, sin causa justificada golpearon a varios comerciantes de vía pública, derivado de la brutal golpiza a los comerciantes, un hombre convulsionó, en tanto otros comerciantes esposados entre ellos mujeres, quienes de igual forma fueron golpeadas y tratados como peligrosos criminales, luego de ser brutalmente sacados de sus puestos, ya sometidos fueron trasladados en varias unidades policías al ministerio público, en tanto el hombre que convulsiono, debido a la gravedad de las lesiones se encuentra internado en el hospital Rubén Leñero, informaron testigos y familiares de los lesionados, reprocharon el actuar del alcalde Mauricio Tabe, ya que el único delito de los comerciantes fue el de querer trabajar para poder llevar el sustento a sus hogares.

De acuerdo a testigos presenciales, quienes nos proporcionaron un video de los hechos, estos se registraron en la zona conocida como Casco de Santo Tomás, lugar a donde arribaron varias camionetas de la PA, quienes luego de bajar de las unidades, sin protocolo alguno, lujo de violencia e intimidación, rapiña pretendieron detener a los comerciantes sin causa justificada, al oponerse las víctimas a tal arbitrariedad, fueron golpeados por la turba de uniformados entre ellos hombres y mujeres, al ser superados en número los comerciantes, finamente fueros detenidos y trasladados ante la autoridad.

Cabe señalar que estos operativos y persecución en contra de comerciantes en vía pública ordenados por el alcalde Mauricio Tabe, iniciaron en la zona de Polanco el motivo o argumento es la supuesta mala imagen que representa el comercio en vía pública, pero el asunto no paró ahí, mocionaron los familiares que los violentos operativos, donde la policía despoja de las mercancías y golpea a los ciudadanos, se han extendido por toda la alcaldía, sin que nadie haga nada.

En ese contexto al fijar su postura el presidente de la Alianza de Organizaciones Sociales (AOS), Juan Manuel Hernández López, lanzo un rotundo basta de tanto abuso de autoridad en contra de sus agremiados, que solo violenta la integridad y los derechos fundamentales de la ciudadanía plasmados en nuestra carta magna, que habla del derecho de todo ciudadano de acceder a un empleo digno.

Sentencio no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no vamos a permitir actos de brutalidad policiaca, no permitiremos que seamos estigmatizados por el alcalde Mauricio Tabe, somos gente de trabajo, no somos delincuentes, concluyo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...