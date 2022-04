Mayoría de ministros son como “abogados patronales”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , son abogados patronales que protegen los intereses de las empresas. Dijo que los ministros que votaron a favor de retirar dicha disposición implementada en su gobierno, no representan al pueblo, sino a las empresas. «Sostengo lo de ayer, es muy lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos hay ministros en la Corte que tienen una dimensión social, la mayoría y esto pasa en todo el Poder Judicial, son como abogados patronales para decirlo con claridad, no representan al pueblo, representan a las empresas», acusó.

