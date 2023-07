MC da entrada a senadores que, renunciaron al PRI

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dejó abierta la puerta del partido a los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, quienes hoy por la tarde presentaron su renuncia al PRI. “Eso significa que tal vez, pero no hemos platicado sobre el tema se lo digo con absoluta franqueza, ni sería elegante que en este momento eso se ventile, ni por parte de ellos, ni por parte nuestra”, dijo el también senador al concluir el Seminario para la Construcción de la Agenda Ciudadana 2024, sobre Igualdad Sustantiva, Un Buen Gobierno Para México. Delgado explicó que en Movimiento Ciudadano no esperan a que otros políticos renuncien, sino que van construyendo agenda en foros como el seminario de este lunes, para así coincidir en temas que le interesa a la ciudadanía. “En Movimiento Ciudadano no alentamos que renuncien a otros partidos, lo que hacemos es que tenemos abiertos los espacios para que cuando haya causas y propósitos en una misma dirección pueda haber, lo que nosotros siempre hemos presentado a ustedes como un realineamiento de fuerzas de la sociedad, muchos dicen no les alcanza; no les alcanza a los que no quieren construir un escenario diferente, porque lo que tenemos que hacer es construir las nuevas mayorías del país y esas nuevas mayorías están ahí, y además andan extraviadas”, comentó.

