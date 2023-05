Me dijeron que, ya no hablara del presidente ni de la jefa de gobierno: Sandra Cuevas

Por Raúl Ruiz/Reportero.

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, reveló que hace unos días le recomendaron ya no realizar más comentarios sobre el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ni de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a lo que ella manifestó que, lo seguirá haciendo, pues es necesario alzar la voz para recomponer el rumbo del país. Cuevas Nieves habló sobre las responsabilidades que conllevan los medios de comunicación y los locutores dentro de su labor como difusores de información, por lo que expresó que al igual que el himno de locutores, “su voz debe de mostrar dignidad, fuerza, valentía, coraje para defender lo que es nuestro, este país tan hermoso”, expresó. “Necesitamos más voces que digan lo que realmente pasa en este país, necesitamos más voces críticas, objetivas, valientes, que no se vendan; no hay dinero que alcance para pagar nuestra dignidad, hay que morirnos en la raya, pero nunca echarnos para atrás y vendernos hacia el poder y vendernos hacia una persona que solamente daña a este país”, expresó rotundamente la alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...