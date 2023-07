México, sumergido en un filme ¡de terror y muerte!

Por Karina A. Rocha Priego

¿Alguna autoridad entenderá el cómo nos sentimos los ciudadanos ante tanta violencia e inseguridad? ¿Entenderán lo aterrador que es para los padres de familia el ver salir a sus hijos de su casa y desear siempre su regreso? ¿Alguna vez reconocerán que es SU obligación como gobierno el mantener la paz social en México? ¿Lo entenderán?.

Porque nos queda claro que ¡NO LO ENTIENDEN! El país se convulsiona, los grupos criminales avanzan, las policías se “coluden”, el gobierno “apapacha a los delincuentes” y las muertes van en aumento y, peor aún, estas se han vuelto cada vez más violentas, “grotescas”, las filman ¡y las exhiben en redes sociales!.

Eso es lo que estamos viviendo cada vez más cerca de nuestros hogares. ¡Los comentarios generalizados “ya están aquí! Se blindan las ciudades y ¡los políticos! no hacen nada.

Desde hace años se vive “bajo el terror en México”, se escuchan toda clase de noticias rojas en Sinaloa, Chiapas, Sonora, Veracruz, Michoacán y Estado de México, pero las muertes atroces, los secuestros, las masacres ¡ya están en Toluca y Metepec!.

Los vecinos de Temoaya están viviendo la violencia, en Calimaya y Lerma, en todo el Valle de Toluca y, ¿quién hace algo al respecto? No se puede salir a las calles libremente, no se puede permitir que las hijas salgan más a tomar un café con sus amigas o al cine con sus amigos, ¡no se puede! porque los criminales ¡ya están aquí! ¿Por qué será tan difícil hacer entender a los empleados del pueblo, que ese pueblo está gritando por un gramo más de seguridad y atención?.

Las mantas exhibidas en un puente de Metepec, es tan sólo el inicio de una guerra que se espera vivir en este municipio y, aunque haya “buenas intenciones” de las autoridades, no es suficiente, porque los delincuentes, los que se sienten dueños de las drogas y únicos vendedores y distribuidores, quieren tener todo el poder para ¡destruir familias enteras!, no sólo con la venta de sus narcóticos, sino con el asesinato de los supuestos “narcomenudistas” que, generalmente, son adolescentes reclutados por las células criminales.

Esto, seguramente, “no lo viven de cerca” los políticos en el poder con sus hijos, sobrinos o nietos. No lo viven con sus hijas, esposas o novias y hermanas, no.

Porque generalmente “los del poder” abusan de su cargo para brindar “protección a sus seres queridos”, pero ¿y los que no tienen esa suerte? pueden morir de la peor manera.

En México, los mexicanos protagonizan “una película de terror”, donde los principales criminales ¡son los servidores públicos que han permitido a los delincuentes llegar tan lejos!, porque les conviene, porque ganan de eso, porque venden su “integridad” pretendiendo que el resto de los ciudadanos ¡hagan lo mismo!.

No se puede seguir viviendo así, con miedo e incertidumbre. No importa que blinden los municipios, sus delegaciones, colonias y barrios, porque los criminales siguen ahí?, no son detectados (sic) y mucho menos detenidos y encarcelados, están en libertad, matando gente, envenenando a niños y jóvenes, amedrentando a políticos.

Se dice, incluso, que los grupos criminales siempre han estado en México; por décadas, el tráfico de drogas ha sido el “modus vivendi” de muchos, sin embargo, al interior de esos grupos había “reglas y principios” que se han roto con el paso de los sexenios, pero de este, precisamente de este sexenio federal y estatal, ¡se puede esperar lo peor!

Una cosa es “negociar con las cabezas de las células criminales” y otra muy distinta invitarlos a comer a la mesa de quienes dirigen este país. Por 55 años se ha criticado el actuar del presidente Gustavo Díaz Ordaz por la “matanza de Tlatelolco”, la decisión tomada para disolver un movimiento político-estudiantil que amenazaba con destruir a nuestro país. 55 años, y se sigue hablando de lo mismo; se habla de la “mano dura” impuesta por Carlos Salinas de Gortari, recordando el encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, o del cómo Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al narcotráfico, hecho que muchos aplauden.

Hechos, todos, que se han vuelto “históricos”; pero hoy sólo se habla de ingobernabilidad, de criminalidad, de muertes atroces, de masacres, de amenazas a ciudadanos y políticos, del cómo las células criminales buscan ¡hincar a los ciudadanos ante sí! y el gobierno, las autoridades, lo están permitiendo.

Pululan narcotraficantes y lavadores de dinero “de cuello blanco” disfrazados de “gente de bien”, cuando, en realidad, son iguales o peores que los que se esconden entre la maleza y las sombras de nuestro bello país, y no se puede ni se debe seguir viviendo así.

Los que mantienen la economía del país, los contribuyentes cautivos, desde empresarios y hoy hasta estudiantes que están “dados de alta” como tributarios, tienen la obligación y el poder de exigir garantías de seguridad para sus familias y el resto de los ciudadanos; exigir ¡no pedir!, porque, honestamente, para ¡eso están pagando!.

No basta blindar una ciudad, un municipio o una colonia, se necesitan acciones concluyentes para acabar con esas células delictivas que están poniendo en riesgo a millones de familias de bien, ¿es tan complicado hacerlo? Esperamos que no sea tarde y se pierda la batalla contra estos sujetos del mal, no solo en el Estado de México, porque toda la república mexicana está sufriendo…

