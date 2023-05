Migrantes soportan inclemencias, en la plaza Giordano Bruno CdMx

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Decenas de migrantes continúan refugiándose en la plaza Giordano Bruno ante las inclemencias del clima, la falta de baños, de agua, de un lugar para cocinar, han decidido quedarse niños y adultos de diferentes edades y nacionalidades, a pesar de que autoridades presumen ya haber trasladado a 323 migrantes de Haití, Brasil y Chile a un albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Huixtla, Chiapas. Se quejan de que, en medio de la emergencia humanitaria, las autoridades federales y locales no se han pronunciado sobre instalar otro albergue en la Ciudad de México o la infraestructura adecuada en la plaza, tras el cierre del espacio que se encontraba en la alcaldía Tláhuac que sobrepasó su capacidad, en la plaza Giordano, ubicada en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, se encuentran instaladas casas de campaña, anafres para cocinar y las bardas aledañas se han acondicionado para tender la ropa de niños y adultos. Migrante de Honduras dijo que, en busca de mejores condiciones de vida, lleva viajando tres meses, sin embargo, quedó incomunicado por el robo de su teléfono celular en Tapachula, Chiapas; esperó dos meses y 17 días en esa entidad, pues solicitaba la visa humanitaria y no veía avance en su trámite: “Soy el número 153 mil 144; nunca me llamaron”, relata con un semblante de cansancio, refiere que viajó con una caravana de 3 mil 500 personas, y en Villa Comatitlán pidieron ayuda humanitaria, ahí le brindaron un permiso para transitar que expide la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Decidió seguir su viaje a la Ciudad de México y se instaló con otros cientos de personas, la semana pasada, en el refugio de los migrantes de la plaza Giordano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...