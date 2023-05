Militantes de Morena en Torreón cambian de playera a favor, de Manolo Jiménez

Por Raúl Ruiz/Reportero.

A unos días de la contienda electoral, las declinaciones han salido a relucir un grupo de ex simpatizantes y militantes de Morena se inclinaron hacia el proyecto de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, incluidos quienes fungían como secretario general del Comité Municipal de Morena, Alejandro García Martínez y la secretaria de Finanzas, Martha Ponce Rivas. “Nos acompañan algunos militantes y simpatizantes, quienes se solidarizan con nosotros, y a partir de este momento dejamos de pertenecer a Morena y nos sumamos a este gran proyecto de Manolo Jiménez”, dijo el ahora ex secretario para luego invitar a los asistentes, que al llegar portaban de Morena, a una que decía Pa’ Delante. Desde el Comité Municipal del PRI Torreón y acompañados por su dirigente, Verónica Soto, ex integrantes morenistas manifestaron sentirse desilusionados y que, se había convertido en algo que no querían, sin embargo, se indicó que son alrededor de 200 ciudadanos que dejarán de apoyar a Morena.

