Millones de cajas de clonazepam en bodegas de Senofi; porque el Sector Salud no las ha solicitado

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Farmacéutica Senofi Aventis que ganó una licitación para abastecer de medicamentos al Gobierno, manifestó que tiene paradas 2 millones 406 mil 790 cajas de clonazepam ”

en su almacén, porque no han sido solicitadas por las instituciones de salud pública, lo anterior se dio a conocer después de que pacientes del Sector Salud denunciaran el desabasto de dicho medicamento, este medicamento se utiliza para tratar trastornos de pánico, inmsonio y ansiedad. Su efecto es ansiolítico e hipnótico, además de que ayuda a estabilizar el estado de ánimo a corto plazo. Así mismo, Senofi detalló que fueron uno de los ganadores de la licitación bianual 2023-2024 que hizo el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para abastecer 10 millones de piezas de clonazepam y 80 millones de piezas de paracetamol, durante los dos años, al respecto, Alfonso Martínez, Director de Manufactura de Medicamentos de Libre Venta y Generales en la planta de Ocoyoacac, Estado de México, señaló: “El contrato ya inició, pero estamos esperando recibir la primera orden de compra, por ejemplo, que la Institución me ponga una orden de compra y me diga ahora sí mándame piezas de clonazepam, en ese momento ya la puedo procesar”.

