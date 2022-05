Mónica Rangel se declara culpable por fraude y pagará 22 mdp, ya está libre

Mónica Rangel, la ex funcionaria de San Luis Potosí y ex candidata de Morena a la gubernatura de dicho estado, Mónica Real no tuvo que pensarlo mucho, simplemente se declaró culpable por el delito de fraude que se le imputaba, aceptó pagar los 22 millones de pesos de pesos y de esa forma logró su libertad para salir de la cárcel.

Apenas un mes después de haber sido detenida, Mónica Rangel, que había ocupado el cargo como secretaria de Salud en SLP, se declaró culpable de los delitos que se le acreditaban de uso abusivo de la función pública, fraude y asociación delictuosa.

