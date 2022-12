Montan guardias de honor en TSJ a Miguel Barbosa

Con la participación de jueces y magistrados, el Poder Judicial en Puebla rindió un homenaje póstumo al gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En la sede del Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad, el magistrado Joel Sánchez Roldán emitió un breve discurso en el que destacó la trayectoria profesional, política, legislativa y pública del mandatario poblano.

Hizo hincapié en que una frase que mostró su actitud en la defensa de sus convicciones, era la de “yo no me canso, yo no me rajo, yo no me abro hasta donde tope y a lo que tope”, lo que, expuso, cumplió a cabalidad en el servicio público.

