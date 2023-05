Morena podría ir solo en el 2024, por falta de unidad con PT y el Verde: Ricardo Monreal

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, advirtió que el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) son aliados del movimiento, pero si no se logra la unidad, hay que aceptarlo, “sí existe el riesgo de que Morena camine sólo en el 24”, ante la prensa, el líder legislativo respaldó el llamado fuerte que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al PT y PVEM, para que el candidato del PT, Ricardo Mejía, no utilice su imagen para promoverse. También, sobre el llamado que realizó la dirigencia nacional de Morena a sus aliados, para que este fin de semana hagan un intento de unidad y se sumen al candidato del movimiento a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, consideró que sería un error político no atender este llamado, pues “si cada instituto político compite por su lado no hay posibilidades de ganar, y esta división claramente le ayudará al PRI para mantenerse más de cien años en el gobierno de la entidad”. Monreal Ávila recordó que “es un mensaje duro no sólo al candidato, sino al partido, en el sentido de que él no está de acuerdo con la división que se presentó en Coahuila, en donde tres candidatos de la coalición o de los aliados llevan cada uno a su propio candidato, y eso obviamente debilita al movimiento”. El senador morenista hizo un llamado a la tranquilidad y ecuanimidad al PT y al PVEM, para que esta semana, aunque ya es difícil, pudieran unificarse y lograr alzarse con la victoria.

